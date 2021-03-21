Аналитик посоветовал, когда нужно избавляться от доллара

Цены на нефть укрепили рубль и у держателей долларов возникли сомнения, продолжать хранить средства в американской валюте или обменивать на рубли, констатирует управляющий партнер компании GLS INVEST Эдуард Бугров.

«Золотое правило инвестора — не хранить все сбережения в одной валюте, какой бы ликвидной она ни казалась. Тем, кто купил доллар по цене 76 рублей (и тем более в марте прошлого года по 80), вероятно, придется смириться с убытками», — сказал агентству «Прайм» аналитик

При этом он посоветовал, чтобы минимизировать риски, не ликвидировать весь долларовый портфель, а пересмотреть структуру и пропорции, треть активов оставить в долларах, еще одну треть — в евро, а оставшиеся 40% — в рублях.

По мнению эксперта, не стоит ожидать кардинального удешевления доллара. Вряд ли курс упадет до 60-65 рублей в течение 2021 года, но колебания будут.

Сейчас на стоимость российской национальной валюты сильно влияет внешнеполитическая ситуация. «Положительные факторы уравновешивают негативные, и в целом в течение года доллар может колебаться», — заключил Бугров.