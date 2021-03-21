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Умные холодильники уличили в слежке за пользователями

Источник:
«Прайм»
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Фото: LG전자 / CC BY 2.0

Бытовая техника, подключенная к интернету, может стать инструментом для слежки за ее хозяевами, предупредил директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов.

Речь идет о лампочках, холодильниках и даже дверных замках, управляемых с помощью операционных систем. Сервер, где обрабатываются биометрические данные пользователя, может быть взломан злоумышленниками, и тогда преступники получат доступ к большому объему данных о человеке, сказал агентству «Прайм» Мясоедов.

Но, по словам эксперта, опаснее то, что злоумышленники могут взломать систему управления домом и замками. Они могут даже запереть человека в помещении.

Мясоедов добавил, что умная техника может передать данные о разговорах, а также сообщить злоумышленникам, в какое время хозяев квартиры нет дома. Сейчас надежных антивирусов для бытовых приборов нет, поэтому специалист посоветовал не полагаться на гаджеты полностью.

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