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Автомобиль в Кемерове съехал в подземный переход ради лайков. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Молодые люди съехали по ступенькам в подземный переход, чтобы снять видео для TikTok, их действия привлекли внимание ГИБДД — водитель получил штрафы на 3,5 тысячи рублей.

В субботу в соцсетях появился ролик, на котором легковая машина съезжает по ступеням в подземный пешеходный переход в Кемерове. Организаторы снимали все на видео. «"Недоблогеры" делают контент в Кемерове. На "Юбилейном" подземный переход», — говорится в посте.

Один из очевидцев позвонил в полицию, и на место прибыли инспекторы ГИБДД, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. Полицейские обнаружили в переходе автомобиль Opel Vectra. Водитель и находившиеся с ним молодые люди пояснили, что совершили съезд, чтобы снять эффектное видео для размещения в соцсетях.

Госавтоинспекторы привлекли водителя иномарки к ответственности по части 2 статьи 12.15 КоАП РФ (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона), части 3 статьи 12.19 КоАП РФ (нарушение правил остановки или стоянки транспортных средста) и части 1 статьи 12.37 КоАП РФ (несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств). Ему выписаны штрафы на общую сумму 3,5 тысячи рублей.

Также сотрудниками отдела по применению административного законодательства УМВД России по городу Кемерово решается вопрос о привлечении нарушителя к ответственности по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», которая предусматривает наложение административного штрафа в размере до 1 тысячи рублей или административный арест на срок до 15 суток. Автомобиль подняли на проезжую часть с помощью эвакуатора.

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great_america

Давно известно что нищета приводит только к плохому.
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