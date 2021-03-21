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Пензенского губернатора задержали вместе с экс-тестем певца Баскова

Источник:
ТАСС
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Фото: © Пресс-служба президента России

Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева задержали по подозрению в получении взятки в размере 31 миллиона рублей от бывшего тестя и продюсера певца Никлая Баскова — Бориса Шпигеля.

«Возбуждено уголовное дело в отношении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, Бориса Шпигеля, возглавляющего группу фармацевтических компаний "Биотэк", и других лиц», — сообщила ТАСС официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Белозерцев и Шпигеля подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных части 5 статьи 291, части 6 статьи 290 УК РФ («Дача взятки», «Получение взятки»). Им грозит до 15 лет лишения свободы.

По данным следствия, Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки на сумму, превышающую 31 миллион рублей.

Петренко уточнила, что взятки передавались за предоставление группе компаний «Биотэк» конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов, связанных с обеспечением лекарствами.

Борис Шпигельгель — известный бизнесмен, политик и продюсер. Он бывший тесть и продюсер певца Николая Баскова.

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Топ комментариев

Disobedient

Какой же ? Тебе бы в его возрасте так по тайге гулять.

Disobedient

Почему считаешь что бред? Ведь человек с деменцией занимающий по совместительству пост президента сша...

Alhazred

А Байден сколько бы продержался? Расскажи мне о знаток НАСТОЯЩЕЙ тайги? )))

great_america

Давно известно что нищета приводит только к плохому.
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