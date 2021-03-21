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Самый многочисленный класс подлодок России оснастят супероружием

Источник:
«Красная Звезда»
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Фото: Министерство обороны Российской Федерации / CC BY 4.0

Самые многочисленные в ВМФ России многоцелевые атомные подлодки проектов 949А «Антей» и 971 «Щука-Б» оснастят новым оружием, заявил главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Николай.

Подлодки проектов 949А «Антей» и 971 «Щука-Б» вооружат крылатыми ракетами «Калибр» и гиперзвуковыми «Циркон». В два раза также будет увеличен срок службы субмарин этих проектов.

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«Будет продолжаться ремонт и модернизация атомных подводных лодок проекта 949А, 971. Могу с уверенностью отметить, что эти подводные лодки станут обладателями новых характеристик по оружию и техническому оборудованию», — сказал Евменов в интервью «Красной Звезде».

Подлодки проекта 949А «Антей» вооружены крылатыми ракетами П-700 «Гранит». АПЛ проекта 971 оснащены торпедно-ракетным комплексом, приспособленным для стрельбы как торпедами, так и крылатыми ракетами.

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