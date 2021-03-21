Запрет иностранцам владеть землей в Крыму разозлил Украину

Указ президента России Владимира Путина о запрете иностранцам владеть замлей в Крыму является юридически ничтожным, заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

В соответствии с указом большинство районов Крыма были включены в перечень приграничных территорий, где иностранцы не могут владеть землей. Ограничения накладываются на владение землей в 19 из 25 муниципальных образований полуострова.

«Указ <...> юридически ничтожен и не влечет правовых последствий для Украины. После восстановления суверенитета нашего государства в Крыму нарушенные права законных собственников на земельные участки будут восстановлены», — цитирует РБК Николенко.

По его словам Николенко, данный запрет «идет в русле политики притеснений, дискриминации и вытеснений граждан Украины с полуострова, которой придерживается Москва».

Дипломат считает, что действия России не останутся без оценки международного сообщества. «Лишение украинцев права собственности на земельные участки в Крыму будет в фокусе внимания «Крымской платформы» и ее инаугурационного саммита в этом году», — заключил он.