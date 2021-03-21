Психологи нашли необычное объяснение одиночеству

Кипрские психологи из Университета Никосии связали феномен «вынужденного одиночества» людей с неумением флиртовать.

«Многие одинокие люди остаются одинокими, несмотря на свое желание вступить в отношения, из-за неумелой коммуникации. Точнее, из-за неумелого флирта. Они не знают, как показать свой интерес другому человеку или правильно интерпретировать его сигналы», — приводит журнале Personality and Individual Differences вывод ученых.

Большинство одиночек низко оценивают свои способности флиртовать. При этом одинокие люди, добровольно пребывающие в одиночестве, чаще всего соглашались с утверждением, что они слишком избирательны в поиске партнера.

«Чтобы найти партнера, необходимы социальные способности. Долгое время эти отношения устанавливались по договоренности, например, родителями. С точки зрения эволюции у человека было не так много времени, чтобы обучиться техникам коммуникации для поиска партнера», — пояснил профессор психологии Менелаос Апостолу.