Российский посол констатировал смерть отношений с Британией

Британские власти своими действиями не оставили пространства для политического диалога с Россией, заявил российский посол в Лондоне Андрей Келин.

«Правительство Великобритании прекратило большинство наших взаимоотношений, сохранены лишь экономические отношения и связи в сфере культуры. Но в политической сфере отношения практически мертвы», — цитирует ТАСС Келина.

По словам посла, Москва не воспринимает Лондон как враждебную сторону, а дипломатические отношения между ними насчитывают сотни лет.

«Россия и Великобритания имеют очень долгую историю взаимоотношений, около 450 лет дипломатических отношений. Были разные периоды: иногда мы враждовали друг с другом, во время Крымской войны, даже во время Первой мировой войны, <…> но в какое-то время мы были и союзниками, во время Второй мировой войны», — напомнил он.

Во время холодной войны Россия и Великобритания враждовали, потому что у них были разные идеологии, продолжил Келин.

«Мы продвигали коммунистическую, социалистическую идеологию, а здесь было капиталистическое государство. Но сегодня у нас нет различий в идеологии, поэтому мы не понимаем, почему такое отношение к нам», — сказал он.