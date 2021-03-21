Актера Лаврова задержали за угрозу ножом автоинспектору

Полиция возбудила уголовное дело против актера Андрея Лаврова, известного по роли в сериале «След», который с ножом в руке угрожал убийством инспектору военной автоинспекции (ВАИ) в Москве, сообщил источник в правоохранительных органах.

«На Лаврова возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). Он отпущен под подписку о невыезде», — рассказал ТАСС источник. Актеру грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что 44-летний Лавров на Котельнической набережной в Москве подошел к инспектору ВАИ с ножом в руке и угрожал ему убийством. Прибывшие полицейские задержали актера, в отделении полиции он дал признательные показания.

Андрей Лавров известен по телесериалу «След», в котором исполняет роль капитана Котова. Также он снимался в других сериалах: «Кулагин и партнеры», «Бункер, или ученые под землей», «Братья по-разному» и «Молодые и злые», «СОБР».