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Премьер Армении признал, что купил у России Су-30 без ракет

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Пресс-служба правительства Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с жителями республики признал, что Армения закупила у России истребители Су-30СМ без ракет.

О том, что закупленные у России Су-30СМ не оснащены боеприпасами, говорил ранее бывший начальник службы военного контроля Минобороны Мовсес Акопян.

«Нам говорят: почему вы купили самолет? Да, мы купили самолет, он был доставлен в мае, и да, мы не успели купить ракеты до войны», — приводит РИА Новости слова Пашиняна.

Ответственность за это он возложил на прежние власти страны. «Купили бы вы самолеты, чтобы мы успели купить ракеты. Почему у 26-летнего государства не было истребительной авиации?» — задался вопросом премьер.

Боевые действия в Нагорном Карабахе начались в конце сентября. Бои продолжались полтора месяца. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве России договорились полностью прекратить огонь. В итоге Армения потеряла контроль на большей частью Нагорного Карабаха.

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Alhazred

А Байден сколько бы продержался? Расскажи мне о знаток НАСТОЯЩЕЙ тайги? )))

лачинов

Вот из за таких буратинок у властей время от времени появляются мысли, что нужно увеличить размер штрафа...

Disobedient

Почему считаешь что бред? Ведь человек с деменцией занимающий по совместительству пост президента сша...

Disobedient

Какой же ? Тебе бы в его возрасте так по тайге гулять.
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