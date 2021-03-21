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Более 4 тысяч человек за два месяца погибли от преступлений в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Более 4 тысяч человек погибли и еще более 5 тысяч пострадали за два месяца в результате преступлений в России, говорится в статистике МВД за январь — февраль текущего года.

«В результате преступных посягательств погибли 4,3 тыс. человек, здоровью 5,6 тыс. человек причинен тяжкий вред», — говорится в материалах.

В МВД уточнили, что на сельскую местность приходится 37,3% погибших, или 1,6 тысячи человек, на города и поселки городского типа — 65,3% лиц, здоровью которых причинен тяжкий вред (3,7 тысяч человек).

Более чем на 70% за два месяца увеличился в России ущерб от преступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ущерб составил 90,4 миллиарда рублей, сказано в материалах МВД.

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