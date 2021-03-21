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Трое новосибирцев погибли при пожаре из-за курения

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Тела троих мужчин обнаружили в сгоревшем доме в селе Шарчино Сузунского района, ведется расследование, сообщило СУ СК РФ по Новосибирской области в воскресенье.

Пожар произошел в ночь на воскресенье в частном доме на улице Советской в селе Шарчино Сузунского района. Предварительно, возгорание возникло из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

Во время тушения пожара были обнаружены тела трех человек, хозяина дома и еще двух мужчин. Личности и возраст погибших устанавливаются.

Расследуется уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Назначены судебно-медицинские экспертизы для установления точной причины смерти погибших.

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Alhazred

А Байден сколько бы продержался? Расскажи мне о знаток НАСТОЯЩЕЙ тайги? )))

лачинов

Вот из за таких буратинок у властей время от времени появляются мысли, что нужно увеличить размер штрафа...

Disobedient

Почему считаешь что бред? Ведь человек с деменцией занимающий по совместительству пост президента сша...

Disobedient

Какой же ? Тебе бы в его возрасте так по тайге гулять.
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