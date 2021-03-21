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Посол России покинул США на неопределенный срок

Источник:
ТАСС
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Фото: U.S. Mission Geneva / Eric Bridiers

Посол России в США Анатолий Антонов вылетел в Москву для «анализа российско-американских отношений». Срок возвращения в США — неизвестен, заявил дипломат.

Антонов вызвали в Москву после того, как президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News оскорбил российского лидера Владимира Путина. Журналист попросил уточнить Байдена, считает ли он Путина убийцей. Глава Белого дома ответил: «Я считаю».

«Предстоит большая работа, необходимо проанализировать то состояние российско-американских отношений, в котором мы оказались», — приводит ТАСС слова Антонова, сказанные им перед отлетом из США.

Посол пока не стал называть сроки консультаций в Москве, но выразил намерение остаться в российской столице столько, сколько потребуется.

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