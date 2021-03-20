НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Проснулся спавший шесть тысяч лет европейский вулкан

Источник:
Sibnet.ru
248 0
Фото: © Icelandic Coast Guard

Вулкан Фаградальсфьядль начал извергаться в Исландии, следует из сообщения национальной метеорологической службы. До этого вулкан «спал» на протяжении шести тысяч лет.

Вулкан находится на полуострове Рейкьянес примерно в 32 километрах от столичного Рейкьявика и активизировался после серии землетрясений. Так, 14 марта был зафиксирован толчок магнитудой 5,5 в 27 километрах к юго-западу от Рейкьявика.

На месте извержения образовалась трещина длиной около 500-700 метров, на поверхности появилась лава. При этом отсутствуют клубы пепла и дыма, которые сопровождали извержение исландского вулкана Эйяфьядлайекюдль в 2010 году.

Аэропорт Кеблавик отменил все рейсы из-за введенных ограничений. Столица Исландии Рейкьявик находится в безопасности, несмотря на относительную близость к вулкану подчеркнули спасательные службы.

Еще по теме
Лавина обрушилась на туристов в Бурятии
Весенний ветер снес крыши и оборвал провода в Забайкалье
Туристы попали в снежную бурю на Байкале. ВИДЕО
Россиян обяжут самостоятельно эвакуироваться из зоны ЧС
смотреть все
ЧП #Стихии
Домострой
Зачем на наших дачах гнездятся гигантские осы
Все идет по плану: зачем нужен проект дома
Магазинное молоко: какое настоящее?
Цвет и отражения: пять способов быстро обновить интерьер
Форма и материал: какая сковорода подходит для блинов
Винтовые и маршевые: как выбрать лестницу в частный дом
Все статьи
Картина дня
Американцы извинились перед Россией за Байдена
Российский миллиардер раскритиковал изменение ключевой ставки
Многодетным россиянам изменили правила отпуска
Проснулся спавший шесть тысяч лет европейский вулкан
Подробности
•
Отношения ниже нуля: чем опасна перепалка Байдена и Путина?
•
Новый ГУЛАГ, или Чем грозит тотальная цифровизация?
•
Россию ждет дефицит китайских игрушек?
•
Чехов и «голова»: какие памятники стали визитками Сибири
Как это работает
•
Чудо техники или уловка: врут ли умные весы
•
Дозы радиации: где облучается городской житель
•
Омули в шоке: огромный телескоп заработал в глубине Байкала
•
Качать, смотреть, играть: правда и мифы о скорости интернета
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Родителей подозревают в убийстве шестилетнего ребенка в Новосибирске
Сибирь 20.03.2021 15:00
Редкое употребление «живого» йогурта признали бесполезным
Сибирь 20.03.2021 10:03
Новосибирец собрал более тысячи штрафов за превышение скорости
Сибирь 20.03.2021 08:37
Житель Новосибирской области убил жену и себя
Сибирь 19.03.2021 23:48
Самое популярное
Экс-глава Кузбасса Аман Тулеев пришел в Instagram
3423
Россия отреагировала на оскорбление Путина президентом США
2931
Путин потребовал от чиновников вернуть украденное
2756
Байден парой фраз обрушил рубль
2647
Обсуждение (0)
Картина дня
Американцы извинились перед Россией за Байдена
Российский миллиардер раскритиковал изменение ключевой ставки
Многодетным россиянам изменили правила отпуска
Проснулся спавший шесть тысяч лет европейский вулкан
Мультимедиа
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

gena415

а почему бы церковь всея Руси не обложить налогом ? ведь там тоже оказывают услуги .отпевание ,крещение...

Drronum

Там видимо целый отдел сидит и думает, какие бы еще налоги придумать, за что бы еще мзду взять.

Е. Рудаков

Сильно не расстраивайся укробот еще будет где подлизать хозяину

Elef75

И, сами амеры признали программу Фу-35 провалившейся, а кастрюлеголовые всё лезут туда, куда собака не...
Sibnet.Ru