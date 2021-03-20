Проснулся спавший шесть тысяч лет европейский вулкан

Вулкан Фаградальсфьядль начал извергаться в Исландии, следует из сообщения национальной метеорологической службы. До этого вулкан «спал» на протяжении шести тысяч лет.

Вулкан находится на полуострове Рейкьянес примерно в 32 километрах от столичного Рейкьявика и активизировался после серии землетрясений. Так, 14 марта был зафиксирован толчок магнитудой 5,5 в 27 километрах к юго-западу от Рейкьявика.

На месте извержения образовалась трещина длиной около 500-700 метров, на поверхности появилась лава. При этом отсутствуют клубы пепла и дыма, которые сопровождали извержение исландского вулкана Эйяфьядлайекюдль в 2010 году.

Аэропорт Кеблавик отменил все рейсы из-за введенных ограничений. Столица Исландии Рейкьявик находится в безопасности, несмотря на относительную близость к вулкану подчеркнули спасательные службы.