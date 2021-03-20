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Huawei выпустит продвинутые смартфоны Nova 9

Источник:
ITHome
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Фото: © Sibnet.ru

Китайская компания Huawei выпустит новую серию продвинутых смартфонов — Nova 9. Анонс этих аппаратов ожидается в текущем году, сообщают инсайдеры.

Смартфоны Nova 8 и Nova 8 Pro дебютировали в декабре прошлого года. Они получили экран формата Full HD+, четверную камеру с 64-мегапиксельным основным датчиком, а также фирменный процессор Kirin 985 с возможностью работы в сотовых сетях 5G.

Предполагается, что Nova 9 будут базироваться на чипе Kirin 990E, который объединяет два ядра Cortex-A76 с тактовой частотой до 2,86 ГГц, два ядра Cortex-A76 с частотой 2,36 ГГц и четыре ядра Cortex-A55 с частотой 1,95 ГГц. Графический блок использует ускоритель Mali-G76.

Скорее всего, в новую серию войдут как минимум две модели — Nova 9 и Nova 9 Pro. Смартфоны получат дисплей с высокой частотой обновления, также их оснастят поддержкой 5G.

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