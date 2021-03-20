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Пользователи Telegram получат возможность создавать телеканалы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Основатель Telegram Павел Дуров рассказал пользователям, что очень скоро в мессенджере появится возможность создавать телевизионные каналы.

Новая функция заработает в Telegram до конца весны, написал он в личном канале мессенджера. Скорее всего, это будет аналог трансляций Twitch или YouTube, Дуров не стал вдаваться в подробности.

Ранее в Telegram появились голосовые чаты, в результате в мессенджера появился функционал, аналогичный популярной соцсети Clubhouse. При этом любую беседу можно сохранить в виде подкаста.

Таким образом, у пользователей мессенджера уже появилась возможность создать в своем канале радиостанцию, а вскоре они смогут открывать собственные телевизионные трансляции.

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