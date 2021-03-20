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Российский миллиардер раскритиковал изменение ключевой ставки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © World Economic Forum

Российский миллиардер Олег Дерипаска критически оценил решение Центробанка повысить ключевую ставку, назвав такое решение атакой на доходы граждан и прибыль компаний.

Дерипаска написал в своем Telegram-канале, что повышение ставки преследует политические цели. По его мнению, регулятор «решил похоронить молодое правительство технократов Мишустина».

Бизнесмен объяснил это отсутствием роста доходов беднейших россиян на фоне восстановления мировой экономики. По словам Дерипаски, правительство ничего добиться не сможет, пока не поменяется денежно-кредитная политика Банка России.

Центробанк 19 марта впервые с декабря 2018 года повысил ключевую ставку — теперь она составляет 4,5% годовых. Повышение ставки может повлиять на снижение темпов инфляции, а также подорожание кредитов.

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