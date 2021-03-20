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Найден простой способ сохранить стройную фигуру

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Набору лишнего веса способствуют не только отсутствие физической нагрузки и неправильное питание, но и режим сна, выяснили американские медики.

Недосыпание повышает шансы появления жировых тканей вокруг внутренних органов, а в случае сна сверх меры существенно возрастает вероятность возникновения висцерального жира, отмечается в исследовании, которое цитирует издание Express.

При этом висцеральный жир крайне опасен, поскольку связан с метаболическим синдромом — набором состояний, способствующих развитию сердечных заболеваний, подчеркивают авторы исследования.

Для предотвращения ожирения врачи рекомендуют спать каждую ночь от шести до восьми часов — это самый здоровый режим сна для среднестатистического человека.

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