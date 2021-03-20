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США направили дополнительный корабль в Черное море

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © U.S. Navy

США направили в Черное море еще один боевой американский корабль, сообщает Шестой флот США в Twitter.

«Второй корабль ВМС США, эсминец Thomas Hudner, начал следование в северном направлении в Черное море для проведения в регионе операции по обеспечению безопасности на море», — говорится в сообщении.

Отмечается, что американские корабли и авиация регулярно проводят в черноморском регионе операции для поддержки партнеров по НАТО. Накануне стало известно, что в акваторию Черного моря зашел крейсер ВМС США Monterey.

В соответствии с международной Конвенцией Монтре 1936 года военные корабли нечерноморских государств могут находиться в его акватории не более 21 суток. Традиционно все передвижения американских военных кораблей в Черном море контролируют российские суда.

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gena415

а почему бы церковь всея Руси не обложить налогом ? ведь там тоже оказывают услуги .отпевание ,крещение...

Drronum

Там видимо целый отдел сидит и думает, какие бы еще налоги придумать, за что бы еще мзду взять.

slavaynin

как всегда,продаст свой хлам в кредит)

Волей

Украина то газ у США купит, то теперь самолёты - только какова цена "дружбы" североамериканского коллеги...
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