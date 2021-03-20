США направили дополнительный корабль в Черное море

США направили в Черное море еще один боевой американский корабль, сообщает Шестой флот США в Twitter.

«Второй корабль ВМС США, эсминец Thomas Hudner, начал следование в северном направлении в Черное море для проведения в регионе операции по обеспечению безопасности на море», — говорится в сообщении.

Отмечается, что американские корабли и авиация регулярно проводят в черноморском регионе операции для поддержки партнеров по НАТО. Накануне стало известно, что в акваторию Черного моря зашел крейсер ВМС США Monterey.

В соответствии с международной Конвенцией Монтре 1936 года военные корабли нечерноморских государств могут находиться в его акватории не более 21 суток. Традиционно все передвижения американских военных кораблей в Черном море контролируют российские суда.