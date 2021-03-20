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Развенчан популярный картофельный миф

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Диетолог Мария Шубина развеяла популярный картофельный миф — по ее словам, приготовленная картошка не является калорийной едой.

«На что действительно стоит обратить внимание, так это на гликемический индекс картофеля. Он у него действительно высокий. То есть картофель может довольно-таки быстро и высоко поднять уровень глюкозы в крови», — сказала специалист телеканалу «Звезда».

Шубина уточнил, что картошка может становиться вреднее только из-за способа приготовления — например, опасна обжарка в масле. В этом случае чрезмерное употребление этого овоща действительно может привести к развитию заболеваний сердца и сосудов.

Диетолог посоветовала выбирать молодой картофель с более низким гликемическим индексом, готовить его в мундире и есть со свежими овощами, чтобы добавить клетчатки. Кроме того, можно добавить к нему белка и жиров. Также не стоит полностью разваривать картошку.

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gena415

а почему бы церковь всея Руси не обложить налогом ? ведь там тоже оказывают услуги .отпевание ,крещение...

Drronum

Там видимо целый отдел сидит и думает, какие бы еще налоги придумать, за что бы еще мзду взять.

slavaynin

как всегда,продаст свой хлам в кредит)

Волей

Украина то газ у США купит, то теперь самолёты - только какова цена "дружбы" североамериканского коллеги...
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