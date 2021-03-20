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Американцы извинились перед Россией за Байдена

Источник:
Sibnet.ru
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Российское посольство в Вашингтоне получило от американцев письма с извинениями за заявления со стороны администрации США, сообщил глава дипломатической миссии Анатолий Антонов.

«Многие выражали несогласие и приносили извинения за необдуманные заявления, озвученные в последнее время из Вашингтона в адрес России», — говорится в заявлении посла на странице миссии в Facebook.

Антонов отметил, что тронут позицией американцев, которые понимают, что диалог между государствами должен строиться на основе взаимного уважения и равноправия. Он также выразил чувство глубочайшей признательности гражданам США.

Посол выразил надежду на то, что американские власти прислушаются к избирателям и прекратят курс на дальнейшее обрушение и без того избыточно конфронтационных отношений, а также отметил, что потенциал для нормализации связей между США и Россией сохранился.

Ранее Москва отозвала Антонова на консультации после того, как президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина «убийцей». Российский лидер предложил Байдену побеседовать в прямом эфире. 

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