Многодетным россиянам изменили правила отпуска

Правила отпуска изменились для многодетных россиян с 20 марта. Так, работники с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет могут брать ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное время до момента, когда младшему ребенку исполнится 14 лет.

Соответствующий закон в начале марта подписал президент Владимир Путин, изменения внесли в статью 262.2. Трудового кодекса. Ранее отпуск в удобное время могли получить сотрудники с тремя и более детьми в возрасте до 12 лет, пишет «Российская газета».

Отмечается, что изменение правил предоставления отпуска позволит уделять больше времени воспитанию детей и совмещать время отдыха обоих работающих родителей в условиях многодетной семьи.

Стандартный отпуск в России составляет 28 календарных дней. Однако государственные гражданские служащие, педагоги, работники с вредными или опасными условиями труда могут рассчитывать на дополнительные дни для отдыха.