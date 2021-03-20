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Многодетным россиянам изменили правила отпуска

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Правила отпуска изменились для многодетных россиян с 20 марта. Так, работники с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет могут брать ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное время до момента, когда младшему ребенку исполнится 14 лет.

Соответствующий закон в начале марта подписал президент Владимир Путин, изменения внесли в статью 262.2. Трудового кодекса. Ранее отпуск в удобное время могли получить сотрудники с тремя и более детьми в возрасте до 12 лет, пишет «Российская газета».

Отмечается, что изменение правил предоставления отпуска позволит уделять больше времени воспитанию детей и совмещать время отдыха обоих работающих родителей в условиях многодетной семьи.

Стандартный отпуск в России составляет 28 календарных дней. Однако государственные гражданские служащие, педагоги, работники с вредными или опасными условиями труда могут рассчитывать на дополнительные дни для отдыха.

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Топ комментариев

gena415

а почему бы церковь всея Руси не обложить налогом ? ведь там тоже оказывают услуги .отпевание ,крещение...

Drronum

Там видимо целый отдел сидит и думает, какие бы еще налоги придумать, за что бы еще мзду взять.

slavaynin

как всегда,продаст свой хлам в кредит)

Волей

Украина то газ у США купит, то теперь самолёты - только какова цена "дружбы" североамериканского коллеги...
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