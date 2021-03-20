Родителей подозревают в убийстве шестилетнего ребенка в Новосибирске

Тело шестилетнего мальчика найдено в квартире одного из домов в дачного поселка Кудряшовский, в убийстве малыша подозревают его мать и отчима, сообщает в субботу региональное СУ СК РФ.

На теле ребенка обнаружены множественные повреждения. По предварительным данным следствия, отчим периодически избивал мальчика.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).

«По подозрению в совершении преступления следователем СКР в порядке статьи 91 УПК РФ задержаны мать и отчим погибшего ребенка», — говорится в сообщении.

В рамках расследования уголовного дела следствием будет дана правовая оценка органам опеки на предмет халатности.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.