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Родителей подозревают в убийстве шестилетнего ребенка в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Следственного управления СК РФ

Тело шестилетнего мальчика найдено в квартире одного из домов в дачного поселка Кудряшовский, в убийстве малыша подозревают его мать и отчима, сообщает в субботу региональное СУ СК РФ.

На теле ребенка обнаружены множественные повреждения. По предварительным данным следствия, отчим периодически избивал мальчика.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).

«По подозрению в совершении преступления следователем СКР в порядке статьи 91 УПК РФ задержаны мать и отчим погибшего ребенка», — говорится в сообщении.

В рамках расследования уголовного дела следствием будет дана правовая оценка органам опеки на предмет халатности.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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gena415

а почему бы церковь всея Руси не обложить налогом ? ведь там тоже оказывают услуги .отпевание ,крещение...

Drronum

Там видимо целый отдел сидит и думает, какие бы еще налоги придумать, за что бы еще мзду взять.

slavaynin

как всегда,продаст свой хлам в кредит)

Волей

Украина то газ у США купит, то теперь самолёты - только какова цена "дружбы" североамериканского коллеги...
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