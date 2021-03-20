Самоходную гаубицу испытают российские военные

Государственные испытания новой самоходной 152-мм гаубицы «Мальва» назначены на начало 2022 года, сообщил журналистам источник в оборонно-промышленном комплексе.

В ходе испытаний представители Минобороны должны будут проверить соответствие боевой машины заявленным характеристикам, цитирует источник РИА Новости. Если самоходка сумеет пройти этот этап, в 2022 году пройдут государственные испытания.

2С43 «Мальва» была разработана ЦНИИ «Буревестник» в ходе опытно-конструкторской работы «Набросок». Разработка боевой машины велась под патронажем «Уралвагонзавода», частью которого является «Буревестник».

«Мальва» — это не первый образец российских самоходных гаубиц на колесном шасси. Среди такого класса вооружения у российской армии есть самоходный миномет «Нона» и опытная САУ 2С21 на базе КрАЗ.