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Самоходную гаубицу испытают российские военные

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: 05 / CC BY 4.0

Государственные испытания новой самоходной 152-мм гаубицы «Мальва» назначены на начало 2022 года, сообщил журналистам источник в оборонно-промышленном комплексе.

В ходе испытаний представители Минобороны должны будут проверить соответствие боевой машины заявленным характеристикам, цитирует источник РИА Новости. Если самоходка сумеет пройти этот этап, в 2022 году пройдут государственные испытания.

2С43 «Мальва» была разработана ЦНИИ «Буревестник» в ходе опытно-конструкторской работы «Набросок». Разработка боевой машины велась под патронажем «Уралвагонзавода», частью которого является «Буревестник».

«Мальва» — это не первый образец российских самоходных гаубиц на колесном шасси. Среди такого класса вооружения у российской армии есть самоходный миномет «Нона» и опытная САУ 2С21 на базе КрАЗ.

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gena415

а почему бы церковь всея Руси не обложить налогом ? ведь там тоже оказывают услуги .отпевание ,крещение...

Drronum

Там видимо целый отдел сидит и думает, какие бы еще налоги придумать, за что бы еще мзду взять.

slavaynin

как всегда,продаст свой хлам в кредит)

Волей

Украина то газ у США купит, то теперь самолёты - только какова цена "дружбы" североамериканского коллеги...
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