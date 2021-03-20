Россияне получат электронные паспорта с чипами

Электронные паспорта с чипами в России начнут внедрять с 1 декабря 2021 года, следует из проекта указа президента России, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов.

Оформлять и получать электронные паспорта с 1 декабря 2021 года смогут жители Москвы, в других российских регионах такая возможность появится не позднее 1 июля 2023 года, отмечается в документе.

Электронный паспорт будет представлять собой пластиковую смарт-карту, похожую на банковскую. Она будет содержать фотографию, дату рождения, ФИО, другие данные. Кроме этого, в чипе укажут биометрические данные владельца

В дополнение к паспорту гражданин сможет установить по желанию мобильное приложение, которое будет выполнять функции удостоверяющего личность документа. Приложение можно будет использовать для подтверждения совершеннолетия при покупке алкоголя и табака, для прохода в здания и получения услуг операторов сотовой связи.

При этом старые паспорта также будут действовать без ограничения сроков, власти на не планируют проводить специальную кампанию по замене бумажных паспортов электронными документами.