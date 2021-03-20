НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Россияне получат электронные паспорта с чипами

Источник:
Sibnet.ru
179 4
Фото: © Sibnet.ru

Электронные паспорта с чипами в России начнут внедрять с 1 декабря 2021 года, следует из проекта указа президента России, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов.

Оформлять и получать электронные паспорта с 1 декабря 2021 года смогут жители Москвы, в других российских регионах такая возможность появится не позднее 1 июля 2023 года, отмечается в документе.

Электронный паспорт будет представлять собой пластиковую смарт-карту, похожую на банковскую. Она будет содержать фотографию, дату рождения, ФИО, другие данные. Кроме этого, в чипе укажут биометрические данные владельца

В дополнение к паспорту гражданин сможет установить по желанию мобильное приложение, которое будет выполнять функции удостоверяющего личность документа. Приложение можно будет использовать для подтверждения совершеннолетия при покупке алкоголя и табака, для прохода в здания и получения услуг операторов сотовой связи.

При этом старые паспорта также будут действовать без ограничения сроков, власти на не планируют проводить специальную кампанию по замене бумажных паспортов электронными документами.

Еще по теме
Мишустин поручил легализовать гостевые дома
Госдума ограничила просветительскую деятельность
Женщины из «Единой России» захотели убивать животных в приютах
Депутаты предложили включить в ОСАГО вред от ям
смотреть все
Жизнь #Законы
Время зимы
Лед и шаманы: что посмотреть на Байкале с иркутской стороны
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Закон выживания: как устроена волчья стая
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Правильная подошва: устоять и не замерзнуть
Удар и удушье: почему лавины беспощадные убийцы?
Все статьи
Картина дня
Россияне получат электронные паспорта с чипами
Метеорит упал и взорвался на востоке Кубы
Байден пообещал поговорить с Путиным
Новый налог придумали для россиян
Подробности
•
Отношения ниже нуля: чем опасна перепалка Байдена и Путина?
•
Новый ГУЛАГ, или Чем грозит тотальная цифровизация?
•
Россию ждет дефицит китайских игрушек?
•
Чехов и «голова»: какие памятники стали визитками Сибири
Как это работает
•
Чудо техники или уловка: врут ли умные весы
•
Дозы радиации: где облучается городской житель
•
Омули в шоке: огромный телескоп заработал в глубине Байкала
•
Качать, смотреть, играть: правда и мифы о скорости интернета
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Родителей подозревают в убийстве шестилетнего ребенка в Новосибирске
Сибирь 20.03.2021 15:00
Редкое употребление «живого» йогрута признали бесполезным
Сибирь 20.03.2021 10:03
Новосибирец собрал более тысячи штрафов за превышение скорости
Сибирь 20.03.2021 08:37
Житель Новосибирской области убил жену и себя
Сибирь 19.03.2021 23:48
Самое популярное
Путин поймал карандаш и восхитил журналистов
3365
Экс-глава Кузбасса Аман Тулеев пришел в Instagram
3325
Китай ответил на претензии Украины по поводу Крыма
3117
Россия отреагировала на оскорбление Путина президентом США
2720
Обсуждение (4)
Мультимедиа
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
48
Путин поймал карандаш и восхитил журналистов
41
Путин проведет выходные в сибирской тайге
31
Новый налог придумали для россиян
28
США потребовали свернуть все работы по «Северному потоку — 2»
25
Россия отреагировала на оскорбление Путина президентом США
Sibnet.Ru