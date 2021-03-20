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Новосибирец собрал более тысячи штрафов за превышение скорости

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы

Новосибирец собрал в 2020 году более тысячи штрафов за превышение скорости и заплатил более 800 тысяч рублей штрафов, сообщила в ответ на запрос Sibnet.ru пресс-служба УФССП России по Новосибирской области.

Больше всего исполнительных производств за превышение скорости получил в 2020 году 37-летний житель Заельцовского района Новосибирска. Он собрал 1054 производства на общую сумму 868 тысяч рублей. «Деньги взысканы в полном объеме», — говорится в ответе.

На втором месте 34-летняя жительница Железнодорожного района Новосибирска. У нее за год 215 исполнительных производств на сумму 164 тысячи рублей. Все штрафы женщина заплатила.

На третьем месте — 41-летний житель Первомайского района. У него 193 исполнительных производств на сумму 130 тысяч рублей. Он также оплатил штрафы.

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gena415

а почему бы церковь всея Руси не обложить налогом ? ведь там тоже оказывают услуги .отпевание ,крещение...

Drronum

Там видимо целый отдел сидит и думает, какие бы еще налоги придумать, за что бы еще мзду взять.

Drronum

Ишь чего захотел!))) В ту Россию только по хорошим связям берут!)))

Волей

Украина то газ у США купит, то теперь самолёты - только какова цена "дружбы" североамериканского коллеги...
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