Новосибирец собрал более тысячи штрафов за превышение скорости

Новосибирец собрал в 2020 году более тысячи штрафов за превышение скорости и заплатил более 800 тысяч рублей штрафов, сообщила в ответ на запрос Sibnet.ru пресс-служба УФССП России по Новосибирской области.



Больше всего исполнительных производств за превышение скорости получил в 2020 году 37-летний житель Заельцовского района Новосибирска. Он собрал 1054 производства на общую сумму 868 тысяч рублей. «Деньги взысканы в полном объеме», — говорится в ответе.



На втором месте 34-летняя жительница Железнодорожного района Новосибирска. У нее за год 215 исполнительных производств на сумму 164 тысячи рублей. Все штрафы женщина заплатила.



На третьем месте — 41-летний житель Первомайского района. У него 193 исполнительных производств на сумму 130 тысяч рублей. Он также оплатил штрафы.