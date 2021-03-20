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Instagram, Facebook и WhatsApp «сломались» из-за сбоя

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Пользователи социальных сетей Instagram и Facebook жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных ресурсов в Сети.

В основном пользователи жалуются на проблемы с загрузкой или отсутствие подключения к серверу. При попытке зайти в приложение или на сайт появляется ошибка «5xx Server Error».

Фото: © downdetector.ru

Проблемы также есть у мессенджера WhatsApp. Сбои наблюдаются по всему миру и носят массовый характер, их причины пока неизвестны.

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