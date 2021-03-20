Дмитрий Нагиев объяснился за фото с оголенной блондинкой

Актер и ведущий Дмитрий Нагиев рассказал о фотографии в своем Instagram с сексуальной блондинкой. Снимок был опубликован в конце февраля, и многие решили, что на нем запечатлена его новая возлюбленная.

Об интригующем фото у Нагиева спросил Иван Ургант в шоу «Вечерний Ургант» в пятницу. На снимке 53-летний артист обнимает сексуальную блондинку в купальнике, которая повернулась к камере спиной, демонстрируя свои ягодицы.

Нагиев выпуска сначала пошутил, что на фото изображен кастинг наставников на «Голос». «Так Лобода оказалась в кресле», — сказал он.

Затем актер спокойно объяснил, что фото действительно не из жизни, а со съемок одного из фильмов. А девушка на снимке — просто героиня кино.

Артист был один раз женат на ведущей Алисе Шер, пара рассталась в 2010 году после 24 лет совместной жизни. После этого Нагиев тщательно скрывает свою личную жизнь.