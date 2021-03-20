НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Дмитрий Нагиев объяснился за фото с оголенной блондинкой

Источник:
Sibnet.ru
157 0
Фото: © nagiev.universal, instagram.com/nagiev.universal

Актер и ведущий Дмитрий Нагиев рассказал о фотографии в своем Instagram с сексуальной блондинкой. Снимок был опубликован в конце февраля, и многие решили, что на нем запечатлена его новая возлюбленная.

Об интригующем фото у Нагиева спросил Иван Ургант в шоу «Вечерний Ургант» в пятницу. На снимке 53-летний артист обнимает сексуальную блондинку в купальнике, которая повернулась к камере спиной, демонстрируя свои ягодицы.

Нагиев выпуска сначала пошутил, что на фото изображен кастинг наставников на «Голос». «Так Лобода оказалась в кресле», — сказал он.

Затем актер спокойно объяснил, что фото действительно не из жизни, а со съемок одного из фильмов. А девушка на снимке — просто героиня кино.

Артист был один раз женат на ведущей Алисе Шер, пара рассталась в 2010 году после 24 лет совместной жизни. После этого Нагиев тщательно скрывает свою личную жизнь.

Еще по теме
Анна Хилькевич поменяла износившуюся грудь
Эмили Ратаковски родила первенца и показала первое фото с ним
Сибирячка представит Россию на конкурсе «Мисс экология мира». ФОТО
Фото Юрия Шатунова с «искусственным лицом» обсудили в Сети
смотреть все
Культгид #Светская хроника
Время зимы
Лед и шаманы: что посмотреть на Байкале с иркутской стороны
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Закон выживания: как устроена волчья стая
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Правильная подошва: устоять и не замерзнуть
Удар и удушье: почему лавины беспощадные убийцы?
Все статьи
Картина дня
Байден пообещал поговорить с Путиным
Новый налог придумали для россиян
Лукашенко назвал кандидатов на пост президента Белоруссии
Исчезнувшая российская подлодка удивила НАТО
Как это работает
•
Чудо техники или уловка: врут ли умные весы
•
Дозы радиации: где облучается городской житель
•
Омули в шоке: огромный телескоп заработал в глубине Байкала
•
Качать, смотреть, играть: правда и мифы о скорости интернета
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Звонок в полицию не спас жительницу Новосибирска от мужа
Сибирь 19.03.2021 23:48
СК показал видео задержания новосибирского замминистра транспорта
Сибирь 19.03.2021 17:54
Пробуждение медведицы Маши в Омской области сняли на видео
Сибирь 19.03.2021 15:44
Новосибирские ученые адаптируют полезную добавку для космонавтов
Сибирь 19.03.2021 15:33
Самое популярное
Путин поймал карандаш и восхитил журналистов
3290
Экс-глава Кузбасса Аман Тулеев пришел в Instagram
3183
Китай ответил на претензии Украины по поводу Крыма
3064
Еще трое полицейских ответят за убийство студентки в Кемерове
2474
Обсуждение (0)
Картина дня
Байден пообещал поговорить с Путиным
Новый налог придумали для россиян
Лукашенко назвал кандидатов на пост президента Белоруссии
Исчезнувшая российская подлодка удивила НАТО
Топ комментариев

Toosh

Скажите мне пожалуйста, где эта Россия находится!? Ну, в которой все счастливы, просто я походу нахожусь...

Гроза10

Похоже эти оставшиеся 20% - 90% россиян. А опрос в госдуме проводился.

gena415

а почему бы церковь всея Руси не обложить налогом ? ведь там тоже оказывают услуги .отпевание ,крещение...

Волей

Украина то газ у США купит, то теперь самолёты - только какова цена "дружбы" североамериканского коллеги...
Sibnet.Ru