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Лобода оценила вокал участницы «Голоса» выше артистов эстрады

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из шоу «Голос»

Восьмиклассница Ева Поклонская выступила на слепых прослушивания детского «Голоса». К ней развернулись все наставники, высоко оценив ее вокальные данные.

14-летняя Ева Поклонская из Новороссийска выступила на «Голосе» с песней Джеймса Брауна «It's a Man's, Man's, Man's World». Первым к школьнице развернулся Баста, а в самом конце красные кнопки нажали Светлана Лобода и Егор Крид.

«Честно говоря, не знаю, что вам делать на этом проекте, потому что у вас уровень — higher level. Выше, по-моему, нет. У нас артисты на сцене так не поют, как поете вы», — оценила выступление Поклонской Лобода.

Егор Крид тоже сделал юной певице много комплиментов. Он назвал вокал восьмиклассницы профессиональным, американизированным и суперфирмовым.

Ева Поклонская долго не могла выбрать, к кому из наставников ей пойти в команду. Но в итоге решила выбрать Егора Крида.

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Toosh

Скажите мне пожалуйста, где эта Россия находится!? Ну, в которой все счастливы, просто я походу нахожусь...

Гроза10

Похоже эти оставшиеся 20% - 90% россиян. А опрос в госдуме проводился.

gena415

а почему бы церковь всея Руси не обложить налогом ? ведь там тоже оказывают услуги .отпевание ,крещение...

Волей

Украина то газ у США купит, то теперь самолёты - только какова цена "дружбы" североамериканского коллеги...
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