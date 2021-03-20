Лобода оценила вокал участницы «Голоса» выше артистов эстрады

Восьмиклассница Ева Поклонская выступила на слепых прослушивания детского «Голоса». К ней развернулись все наставники, высоко оценив ее вокальные данные.

14-летняя Ева Поклонская из Новороссийска выступила на «Голосе» с песней Джеймса Брауна «It's a Man's, Man's, Man's World». Первым к школьнице развернулся Баста, а в самом конце красные кнопки нажали Светлана Лобода и Егор Крид.

«Честно говоря, не знаю, что вам делать на этом проекте, потому что у вас уровень — higher level. Выше, по-моему, нет. У нас артисты на сцене так не поют, как поете вы», — оценила выступление Поклонской Лобода.

Егор Крид тоже сделал юной певице много комплиментов. Он назвал вокал восьмиклассницы профессиональным, американизированным и суперфирмовым.

Ева Поклонская долго не могла выбрать, к кому из наставников ей пойти в команду. Но в итоге решила выбрать Егора Крида.