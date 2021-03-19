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Байден пообещал поговорить с Путиным

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © The White House

Президент США Джо Байден выразил уверенность, что он снова проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным «в какой-то момент».

Путин ранее предложил господину Байдену провести дискуссию в прямом эфире. «Уверен, мы поговорим в какой-то момент»,— сказал американский президент журналистам, отвечая на соответствующий вопрос, передает Reuters.

Представитель Белого дома уточнил, что Байден встретится с президентом России Владимиром Путиным «в подходящее время». Ранее сотрудники администрации лидера США отрицали возможность переговоров двух президентов.

Ранее Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Владимира Путина «убийцей», и пообещал, что тот «заплатит» за вмешательство в выборы. После этого Путин вспомнил детскую дразнилку «кто как обзывается, тот так и называется» и предложил подискутировать вживую.

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