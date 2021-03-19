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Фильм «Никто»: американский боевик с русской душой

Автор:
Олег Девятилов
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Фото: © кадр из фильма
Боевик «Никто», снятый российским режиссером Ильей Найшуллером, вышел в широкий прокат. Прогремев с «Хардкором», Найшуллер на этот раз представил зубодробительную историю про бывшего спецагента в отставке, которого вынуждают вновь взяться за оружие. В фильме снялись Боб Оденкерк, Конни Нильсен, Кристофер Ллойд, Александр Паль, Алексей Серебряков. Удалось ли Найшуллеру удивить зрителей второй раз?

Сюжет: классический боевик возвращается

По сюжету семьянин по имени Хатч Мэнселл (Боб Оденкерк), живущий размеренной жизнью, однажды срывается из-за грабителей, которые вломились к нему в дом. Мужчина неожиданно для родных и близких выпускает на волю свою истинную натуру.

Выясняется, что Хатч не тот, кем кажется — у него есть темное прошлое, о котором никто не знает. Теперь главный герой не остановится даже перед лицом русской мафии, чтобы отстоять честь своей семьи и спасти их от смерти.

Кстати, в роли главного злодея выступает Алексей Серебряков. Он закатывает разборки с врагами, танцует и поет в клубе русские песни, но благодаря режиссеру выглядит идеальным антагонистом для Хатча.

Премьера в России: 18 марта 2021 года
Страна:  США, кинокомпания 87 North Productions
Жанр:  боевик, триллер
Режиссер:  Илья Найшуллер
Актеры:  Боб Оденкерк, Конни Нильсен, Кристофер Ллойд, Алексанжр Паль, Алексей Серебряков
Продолжительность: 92 минуты
Возраст: 18+

Съемки: фильм из реальной истории

Производство картины стартовало в 2019 году, когда кинокомпания Universal Pictures приобрела права на дистрибуцию фильма у STX. В первоначальный актерский состав вошли Конни Нильсен и Кристофер Ллойд.

Проект основан на реальном случае — однажды в дом к актеру Бобу Оденкерку вломился голый мужчина, находящийся под действием наркотиков, чем вызвал панику у него и членов семьи. Но Оденкерк не геройствовал и вызвал полицию, все закончилось мирно.

Фильм «Никто» появился на свет благодаря этой истории. Режиссер Илья Найшуллер обозначил, что хочет видеть в роли злодеев русских, чтобы привнести в американскую картину «российский дух». При этом он явно вдохновлялся героем Джоном МакКлейном из «Крепкого орешка».


Сценарист Дерек Колдстад ранее работал над персонажами серии фильмов «Джон Уик», некоторые сюжетные ходы перекочевали прямо оттуда. Оператор Павел Погоржельский снимал триллер «Солнцестояние».

Оценки: первый шедевр года

Оценки «Никто» на сайте «Критиканство» добрались до 82% свежести. На популярном зарубежном агрегаторе IMDb фильм получил высокие 8.8 баллов. Первые критики и зрители лестно отзываются о ленте, называя ее олдскульным боевиком.

«Найшуллер как режиссер очень похож на Квентина Тарантино — он тоже собирает свое кино из множества старых фильмов, делая на них мета-отсылки или же копируя целые сцены», — пишет один из первых зрителей.


Фото: © кадр из фильма

Кинокритик Алексей Литовченко отмечает, что фильм — «высочайшего класса» современный боевик, не лишенный ностальгического флера, но с незамысловатым сюжетом, упором на изобретательный брутальный экшен, при этом напичканный шутками.

«Фильм, который понравится тем, кто скучает по популярным в свое время боевикам, вроде "Крепкого орешка", "Смертельного оружия", это такой blast from the past, "взрыв из прошлого", в нем есть качественный экшен, драйв и динамика», — пишет критик Алена Попова.

Стоит ли смотреть

«Никто» — действительно боевик из высшей лиги. Если бы в раю было отведено место для боевиков, картина Ильи Найшуллера обязательно бы въехала туда с триумфом. Режиссер проделал отличную работу, смешав дух классического кино с новым брутальным экшеном.

Здесь вам и убийство троих одним выстрелом, и смачная потасовка в автобусе с участием Александра Паля. Герой Боба Оденкерка не чурается применять ножи, чайники и любые подходящие предметы.

Фото: © кадр из фильма

Фильм Найшуллера настолько заряжен адреналином, что легко бы составил конкуренцию любой части «Джона Уика». Русский колорит эффектно соединяется с американской обстановкой, на выходе получается убойный коктейль, приправленный шутками и абсурдом.

У Найшуллера действительно получился фильм с русской душой. Она показывает, что происходит с примерным гражданином, изголодавшимся по подвигам и приключениям. У ленты есть скрытая идея — мужчине иногда полезно «выпустить пар», несмотря на все риски.

Фото: © кадр из фильма

«Никто» — классический боевик, один из самых эффектных за последние несколько лет. Илья Найшуллер справился с работой на восемь баллов из десяти. Порекомендуем всем поклонникам этого жанра.

Тема: Рецензии
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Toosh

Скажите мне пожалуйста, где эта Россия находится!? Ну, в которой все счастливы, просто я походу нахожусь...

Гроза10

Похоже эти оставшиеся 20% - 90% россиян. А опрос в госдуме проводился.

gena415

а почему бы церковь всея Руси не обложить налогом ? ведь там тоже оказывают услуги .отпевание ,крещение...

Волей

Украина то газ у США купит, то теперь самолёты - только какова цена "дружбы" североамериканского коллеги...
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