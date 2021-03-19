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Звонок в полицию не спас жительницу Новосибирска от мужа

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Жительница Линево Новосибирской области позвонила с криком о помощи в службу 112, полицейский приехал на вызов, но не стал вскрывать дверь. Позже были найдены тела звонившей женщины и ее мужа, сообщает ГУ МВД по региону.

В четверг в 10.41 в отделение полиции через оператора 112 поступило сообщение от 34-летней женщины с просьбой о помощи.

«Через девять минут на указанный адрес в поселок Линево прибыл сотрудник полиции. На неоднократные звонки и стук в дверь никто не отвечал, при этом посторонних шумов за дверью не было. Была опрошена соседка, которая пояснила, что каких-либо посторонних звуков не слышала. В связи с чем, основания для вскрытия двери отсутствовали», — говорится в сообщении.

В 14.20 в полицию поступило сообщение об обнаружении в этой квартире двух тел — ранее звонившей женщины и ее мужа. Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Начальник ГУ МВД России по Новосибирской области назначил проведение проверки, которая должна была установить полноту принятых мер правоохранителями при отработке поступившего вызова.

Женщина в 2011 и 2015 году обращалась в полицию с жалобами по поводу конфликтом в семье. Дела об угрозе убийством после расследования были направлены в суд, но были прекращены в связи с примирением сторон.

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Toosh

Скажите мне пожалуйста, где эта Россия находится!? Ну, в которой все счастливы, просто я походу нахожусь...

Гроза10

Похоже эти оставшиеся 20% - 90% россиян. А опрос в госдуме проводился.

gena415

а почему бы церковь всея Руси не обложить налогом ? ведь там тоже оказывают услуги .отпевание ,крещение...

Волей

Украина то газ у США купит, то теперь самолёты - только какова цена "дружбы" североамериканского коллеги...
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