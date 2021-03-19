Исчезнувшая российская подлодка удивила НАТО

Флот США уже неделю безрезультатно ищет подлодку Черноморского флота «Ростов-на-Дону», которая внезапно исчезла с экранов систем управления и контроля кораблей НАТО, удивив военное руководство альянса.

Российская дизель-электрическая субмарина Б-237 «Ростов-на-Дону» проекта «Варшавянка» осуществляет скрытое наблюдение за маневрами альянса. При этом она поддерживает связь с командованием, пишет РИА Новости.

Военный источник рассказал агентству, что НАТО задействовали большие силы для поиска российской подлодки, но безрезультатно, а уровень скрытности субмарины превысил немалые возможности альянса в Средиземном море.

В частности, подлодку искали у берегов Ливана, Сирии, Израиля и Кипра. При этом США привлекли к поискам союзников, но поисковая операция не увенчалась успехом, ее местонахождение установить не удалось.

Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов подтвердил, что на боевом дежурстве в море сейчас находятся все шесть подводных лодок флота. 18 марта в Черном море стартовали международные учения НАТО Sea Shield-21.