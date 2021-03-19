НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Исчезнувшая российская подлодка удивила НАТО

Источник:
Sibnet.ru
402 3
Фото: © пресс-служба «Адмиралтейские верфи»

Флот США уже неделю безрезультатно ищет подлодку Черноморского флота «Ростов-на-Дону», которая внезапно исчезла с экранов систем управления и контроля кораблей НАТО, удивив военное руководство альянса.

Российская дизель-электрическая субмарина Б-237 «Ростов-на-Дону» проекта «Варшавянка» осуществляет скрытое наблюдение за маневрами альянса. При этом она поддерживает связь с командованием, пишет РИА Новости.

Военный источник рассказал агентству, что НАТО задействовали большие силы для поиска российской подлодки, но безрезультатно, а уровень скрытности субмарины превысил немалые возможности альянса в Средиземном море.

В частности, подлодку искали у берегов Ливана, Сирии, Израиля и Кипра. При этом США привлекли к поискам союзников, но поисковая операция не увенчалась успехом, ее местонахождение установить не удалось.

Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов подтвердил, что на боевом дежурстве в море сейчас находятся все шесть подводных лодок флота. 18 марта в Черном море стартовали международные учения НАТО Sea Shield-21.

Еще по теме
ВМФ России получит до конца года один «Борей» и два «Ясеня»
Военные Сибири приготовились к борьбе с паводками
Западный эксперт рассказал о сильных сторонах «Терминатора»
Хоккейный матч сыграли в летящем «Руслане». ВИДЕО
смотреть все
Оборона #Армия
Домострой
Зачем на наших дачах гнездятся гигантские осы
Все идет по плану: зачем нужен проект дома
Магазинное молоко: какое настоящее?
Цвет и отражения: пять способов быстро обновить интерьер
Форма и материал: какая сковорода подходит для блинов
Винтовые и маршевые: как выбрать лестницу в частный дом
Все статьи
Картина дня
Лукашенко назвал кандидатов на пост президента Белоруссии
Новый налог придумали для россиян
Эрдоган вступился за Путина и отругал президента США
Исчезнувшая российская подлодка удивила НАТО
Подробности
•
Отношения ниже нуля: чем опасна перепалка Байдена и Путина?
•
Новый ГУЛАГ, или Чем грозит тотальная цифровизация?
•
Россию ждет дефицит китайских игрушек?
•
Чехов и «голова»: какие памятники стали визитками Сибири
Как это работает
•
Чудо техники или уловка: врут ли умные весы
•
Дозы радиации: где облучается городской житель
•
Омули в шоке: огромный телескоп заработал в глубине Байкала
•
Качать, смотреть, играть: правда и мифы о скорости интернета
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
СК показал видео задержания новосибирского замминистра транспорта
Сибирь 19.03.2021 17:54
Пробуждение медведицы Маши в Омской области сняли на видео
Сибирь 19.03.2021 15:44
Новосибирские ученые адаптируют полезную добавку для космонавтов
Сибирь 19.03.2021 15:33
Электропоезд в Кузбассе «зажевал» внедорожник
Сибирь 19.03.2021 14:16
Самое популярное
Путин поймал карандаш и восхитил журналистов
3271
Экс-глава Кузбасса Аман Тулеев пришел в Instagram
3147
Китай ответил на претензии Украины по поводу Крыма
3054
Еще трое полицейских ответят за убийство студентки в Кемерове
2468
Обсуждение (3)
Картина дня
Лукашенко назвал кандидатов на пост президента Белоруссии
Новый налог придумали для россиян
Эрдоган вступился за Путина и отругал президента США
Исчезнувшая российская подлодка удивила НАТО
Отношения
Меню Великого поста: правила каждого дня
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Как развестись быстро и онлайн: через ЗАГС и Госуслуги
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
На языке кошек: как понять питомца
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
48
Путин поймал карандаш и восхитил журналистов
31
Путин проведет выходные в сибирской тайге
26
США потребовали свернуть все работы по «Северному потоку — 2»
25
Россия отреагировала на оскорбление Путина президентом США
22
Российскую артиллерию признали самой точной в мире
Sibnet.Ru