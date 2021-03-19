Новый налог придумали для россиян

Федеральная налоговая служба предложила ввести налог на денежные переводы стримерам, сообщил председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«В настоящее время те деньги, которые получают стримеры, оформляются как пожертвования, а пожертвования в РФ не облагаются налогом. Но насколько правомерно рассматривать их как пожертвования, если это плата за оказание определенных видео-услуг?», — цитирует Пушкова ТАСС.

По словам Пушкова, такие пожертвования являются формой ухода от налогов и финансового контроля. Поэтому ведомства, отвечающие за налоги и финансы, готовят свои предложения на этот счет, они позволят обложить дополнительным налогом подобные переводы.

При этом интернет-пользователей, которые ведут стримы, государство может принудительно зарегистрировать в качестве индивидуальных предпринимателей, так как их деятельность направлена на получение дохода.