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Новый налог придумали для россиян

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Федеральная налоговая служба предложила ввести налог на денежные переводы стримерам, сообщил председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«В настоящее время те деньги, которые получают стримеры, оформляются как пожертвования, а пожертвования в РФ не облагаются налогом. Но насколько правомерно рассматривать их как пожертвования, если это плата за оказание определенных видео-услуг?», — цитирует Пушкова ТАСС.

По словам Пушкова, такие пожертвования являются формой ухода от налогов и финансового контроля. Поэтому ведомства, отвечающие за налоги и финансы, готовят свои предложения на этот счет, они позволят обложить дополнительным налогом подобные переводы.

При этом интернет-пользователей, которые ведут стримы, государство может принудительно зарегистрировать в качестве индивидуальных предпринимателей, так как их деятельность направлена на получение дохода.

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Toosh

Скажите мне пожалуйста, где эта Россия находится!? Ну, в которой все счастливы, просто я походу нахожусь...

Гроза10

Похоже эти оставшиеся 20% - 90% россиян. А опрос в госдуме проводился.

gena415

а почему бы церковь всея Руси не обложить налогом ? ведь там тоже оказывают услуги .отпевание ,крещение...

Drronum

Ишь чего захотел!))) В ту Россию только по хорошим связям берут!)))
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