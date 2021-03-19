НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Telegram получил новую функцию

Источник:
Sibnet.ru
102 0
Фото: © Sibnet.ru

Пользователи Telegram получили возможность создавать голосовые чаты в каналах и публичных группах, сообщается в официальном блоге мессенджера.

«Голосовые чаты появились в группах Telegram в декабре 2020 года. С сегодняшнего дня их можно создавать также и в каналах, а количество слушателей теперь не ограничено», — говорится в сообщении.

Голосовые чаты теперь можно сохранять в виде подкастов, в списке участников появились их биографии, слушатели могут «поднимать руку» для участия в обсуждении, а спикеры — подключаться к чату от имени своих каналов.

Отмечается, что беседы в прямом эфире могут одновременно слушать миллионы людей. Благодаря этому каждый канал Telegram теперь может стать полноценной радиостанцией, подчеркивают разработчики.

Администраторы публичных групп и каналов могут создавать пригласительные ссылки, которые сразу открывают голосовой чат. Кроме этого, можно создать отдельные ссылки для спикеров и слушателей.

Еще по теме
Facebook запустит детский Instagram
Новая почта Яндекса предложит адрес с красивым доменом
Yandex Pay: в чем фишка новой платежной системы
Новый ГУЛАГ, или Чем грозит тотальная цифровизация?
смотреть все
Технологии #Интернет #Софт
Время зимы
Лед и шаманы: что посмотреть на Байкале с иркутской стороны
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Закон выживания: как устроена волчья стая
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Правильная подошва: устоять и не замерзнуть
Удар и удушье: почему лавины беспощадные убийцы?
Все статьи
Картина дня
Центробанк повысил ключевую ставку впервые с 2018 года
Новый налог придумали для россиян
Эрдоган вступился за Путина и отругал президента США
Путин проведет выходные в сибирской тайге
Подробности
•
Отношения ниже нуля: чем опасна перепалка Байдена и Путина?
•
Новый ГУЛАГ, или Чем грозит тотальная цифровизация?
•
Россию ждет дефицит китайских игрушек?
•
Чехов и «голова»: какие памятники стали визитками Сибири
Как это работает
•
Чудо техники или уловка: врут ли умные весы
•
Дозы радиации: где облучается городской житель
•
Омули в шоке: огромный телескоп заработал в глубине Байкала
•
Качать, смотреть, играть: правда и мифы о скорости интернета
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
СК показал видео задержания новосибирского замминистра транспорта
Сибирь 19.03.2021 17:54
Пробуждение медведицы Маши в Омской области сняли на видео
Сибирь 19.03.2021 15:44
Новосибирские ученые адаптируют полезную добавку для космонавтов
Сибирь 19.03.2021 15:33
Электропоезд в Кузбассе «зажевал» внедорожник
Сибирь 19.03.2021 14:16
Самое популярное
Путин поймал карандаш и восхитил журналистов
3242
Китай ответил на претензии Украины по поводу Крыма
3035
Экс-глава Кузбасса Аман Тулеев пришел в Instagram
2997
Еще трое полицейских ответят за убийство студентки в Кемерове
2453
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

Toosh

Скажите мне пожалуйста, где эта Россия находится!? Ну, в которой все счастливы, просто я походу нахожусь...

Гроза10

Похоже эти оставшиеся 20% - 90% россиян. А опрос в госдуме проводился.

лачинов

Какой молодец однако. Не сколько не приврав сохранил привычный для американской публики стереотип русского...

slavaynin

так у гигемона уровень моска ребёнка)
Sibnet.Ru