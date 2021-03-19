Telegram получил новую функцию

Пользователи Telegram получили возможность создавать голосовые чаты в каналах и публичных группах, сообщается в официальном блоге мессенджера.

«Голосовые чаты появились в группах Telegram в декабре 2020 года. С сегодняшнего дня их можно создавать также и в каналах, а количество слушателей теперь не ограничено», — говорится в сообщении.

Голосовые чаты теперь можно сохранять в виде подкастов, в списке участников появились их биографии, слушатели могут «поднимать руку» для участия в обсуждении, а спикеры — подключаться к чату от имени своих каналов.

Отмечается, что беседы в прямом эфире могут одновременно слушать миллионы людей. Благодаря этому каждый канал Telegram теперь может стать полноценной радиостанцией, подчеркивают разработчики.

Администраторы публичных групп и каналов могут создавать пригласительные ссылки, которые сразу открывают голосовой чат. Кроме этого, можно создать отдельные ссылки для спикеров и слушателей.