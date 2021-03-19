НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Эрдоган вступился за Путина и отругал президента США

Источник:
Sibnet.ru
217 1
Фото: © официальный сайт президента Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал американского лидера Джо Байдена за утвердительный ответ на вопрос, является ли президент России Владимир Путин «убийцей».

«Слова господина Байдена о Путине — это заявление, неподобающее для главы государства», — сказал турецкий лидер, отметив при этом, что президент России «сделал то, что должен, дав очень умный и очень элегантный ответ», передает портал Akit.

Поводом для критики стал ответ Байдена журналисту телеканала ABC News, который спросил, считает ли президент США Путина «убийцей». Байден ответил утвердительно. Путин ответил Байдену детской поговоркой «Кто как обзывается, тот так и называется» и пожелал здоровья.

Позднее российский лидер предложил провести дискуссию с Байденом в режиме онлайн. По словам Путина, это можно сделать в ближайшие дни. Байден отказался отвечать на вопрос, согласен ли он участвовать в дискуссии.

Еще по теме
Байден назвал Камалу Харрис президентом США
США потребовали свернуть все работы по «Северному потоку — 2»
Группу болгарских госслужащих задержали за шпионаж на Россию
МИД России ответил на угрозы японских политиков
смотреть все
Политика #Мир #Россия
Домострой
Зачем на наших дачах гнездятся гигантские осы
Все идет по плану: зачем нужен проект дома
Магазинное молоко: какое настоящее?
Цвет и отражения: пять способов быстро обновить интерьер
Форма и материал: какая сковорода подходит для блинов
Винтовые и маршевые: как выбрать лестницу в частный дом
Все статьи
Картина дня
Центробанк повысил ключевую ставку впервые с 2018 года
Новый налог придумали для россиян
Эрдоган вступился за Путина и отругал президента США
Путин проведет выходные в сибирской тайге
Подробности
•
Отношения ниже нуля: чем опасна перепалка Байдена и Путина?
•
Новый ГУЛАГ, или Чем грозит тотальная цифровизация?
•
Россию ждет дефицит китайских игрушек?
•
Чехов и «голова»: какие памятники стали визитками Сибири
Как это работает
•
Чудо техники или уловка: врут ли умные весы
•
Дозы радиации: где облучается городской житель
•
Омули в шоке: огромный телескоп заработал в глубине Байкала
•
Качать, смотреть, играть: правда и мифы о скорости интернета
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
СК показал видео задержания новосибирского замминистра транспорта
Сибирь 19.03.2021 17:54
Пробуждение медведицы Маши в Омской области сняли на видео
Сибирь 19.03.2021 15:44
Новосибирские ученые адаптируют полезную добавку для космонавтов
Сибирь 19.03.2021 15:33
Электропоезд в Кузбассе «зажевал» внедорожник
Сибирь 19.03.2021 14:16
Самое популярное
Путин поймал карандаш и восхитил журналистов
3242
Китай ответил на претензии Украины по поводу Крыма
3035
Экс-глава Кузбасса Аман Тулеев пришел в Instagram
2997
Еще трое полицейских ответят за убийство студентки в Кемерове
2453
Обсуждение (1)
Отношения
Меню Великого поста: правила каждого дня
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Как развестись быстро и онлайн: через ЗАГС и Госуслуги
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
На языке кошек: как понять питомца
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
48
Путин поймал карандаш и восхитил журналистов
25
Россия отреагировала на оскорбление Путина президентом США
22
Экс-президент Украины допустил начало большой войны в Донбассе
22
Российскую артиллерию признали самой точной в мире
22
Председатель Госдумы предложил изучать Путина
Sibnet.Ru