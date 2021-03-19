Эрдоган вступился за Путина и отругал президента США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал американского лидера Джо Байдена за утвердительный ответ на вопрос, является ли президент России Владимир Путин «убийцей».

«Слова господина Байдена о Путине — это заявление, неподобающее для главы государства», — сказал турецкий лидер, отметив при этом, что президент России «сделал то, что должен, дав очень умный и очень элегантный ответ», передает портал Akit.

Поводом для критики стал ответ Байдена журналисту телеканала ABC News, который спросил, считает ли президент США Путина «убийцей». Байден ответил утвердительно. Путин ответил Байдену детской поговоркой «Кто как обзывается, тот так и называется» и пожелал здоровья.

Позднее российский лидер предложил провести дискуссию с Байденом в режиме онлайн. По словам Путина, это можно сделать в ближайшие дни. Байден отказался отвечать на вопрос, согласен ли он участвовать в дискуссии.