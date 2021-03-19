Авто в России оказались не самыми старыми в Европе

Средний возраст легковых автомобилей в России составил 13,9 года, по этому показателю страна не самая отсталая в Европе, сообщило аналитическое агентство «Автостат».

Средний возраст европейского автопарка составляет 11,5 года. Среди европейских стран самый молодой парк легковых автомобилей зарегистрирован в Люксембурге (6,5 года), Великобритании (8 лет) и Австрии (8,3 года).

Самые старые автомобили зарегистрированы в странах Восточной Европы. В Литве средний возраст машин составляет 16,8 года, в Эстонии — 16,7 года, в Румынии — 16,5 года, в Чехии — 14,9 года, в Хорватии — 14,6 года.

Парк легковых авто в России — самый молодой. Средний возраст автобусов — 16,6 года, грузовиков — 21,66 года, мотоциклов — 28,8 года.