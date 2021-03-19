Центробанк повысил ключевую ставку впервые с 2018 года

Совет директоров Банка России впервые с декабря 2018 года принял решение повысить ключевую ставку — на 0,25 процентных пункта до 4,5%, говорится в сообщении ЦБ.

«Темп роста потребительских цен в I квартале складывается выше прогноза Банка России. Баланс рисков сместился в сторону проинфляционных», — говорится в сообщении Банка России. При этом ЦБ допустил возможность дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях.

В 2020 году Банк России для борьбы с последствиями пандемии коронавируса стимулирующую денежно-кредитную политику, летом доведя ставку до исторического минимума в 4,25% годовых.

Но с осени в стране начала разгоняться инфляция. На февральском заседании ЦБ исключил возможность дальнейшего снижения ставки. Банк России указал, что будет возвращаться «к нейтральной денежно-кредитной политике» вместо нынешней мягкой».

Ключевая ставка — это процент, под который Центробанк России выдает кредиты коммерческим банкам. Низкая ставка делает кредиты ЦБ доступнее. В результате банкиры снижают стоимость кредитов для бизнеса и простых людей.