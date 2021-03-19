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Дзюба взял академический отпуск от пенальти

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Михаил Шапаев, РФС

Нападающий сборной России и ФК «Зенит» Артем Дзюба решил временно не исполнять пенальти, об этом футболист сообщил в Instagram, его намерение подтвердил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

Дзюба не смог реализовать пенальти в матче «Зенита» против ЦСКА, а до этого — против «Рубина».

«Парни поддержали, перед ними извинился, они так отреагировали еще: "Да ты перестань, все промахивались и будут промахиваться". Поэтому небольшую академическую паузу в ударах с пенальти я возьму», — заявил Дзюба.

«Он сказал, что хочет взять "академическую паузу". Это тот случай, когда игрок лучше всего чувствует ситуацию сам. Мы никогда не настаиваем», — прокомментировал решение Черчесов, добавив, что определит пенальтиста, главное — чтобы эти моменты были.

Сейчас Дзюба находится в расположении национальной сборной и готовится к первым матчам отбора на чемпионат мира — 2022.

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Топ комментариев

Toosh

Скажите мне пожалуйста, где эта Россия находится!? Ну, в которой все счастливы, просто я походу нахожусь...

Гроза10

Похоже эти оставшиеся 20% - 90% россиян. А опрос в госдуме проводился.

лачинов

Какой молодец однако. Не сколько не приврав сохранил привычный для американской публики стереотип русского...

slavaynin

так у гигемона уровень моска ребёнка)
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