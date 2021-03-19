Дзюба взял академический отпуск от пенальти

Нападающий сборной России и ФК «Зенит» Артем Дзюба решил временно не исполнять пенальти, об этом футболист сообщил в Instagram, его намерение подтвердил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.
Дзюба не смог реализовать пенальти в матче «Зенита» против ЦСКА, а до этого — против «Рубина».
«Парни поддержали, перед ними извинился, они так отреагировали еще: "Да ты перестань, все промахивались и будут промахиваться". Поэтому небольшую академическую паузу в ударах с пенальти я возьму», — заявил Дзюба.
«Он сказал, что хочет взять "академическую паузу". Это тот случай, когда игрок лучше всего чувствует ситуацию сам. Мы никогда не настаиваем», — прокомментировал решение Черчесов, добавив, что определит пенальтиста, главное — чтобы эти моменты были.
Сейчас Дзюба находится в расположении национальной сборной и готовится к первым матчам отбора на чемпионат мира — 2022.
TooshСкажите мне пожалуйста, где эта Россия находится!? Ну, в которой все счастливы, просто я походу нахожусь...
Гроза10Похоже эти оставшиеся 20% - 90% россиян. А опрос в госдуме проводился.
лачиновКакой молодец однако. Не сколько не приврав сохранил привычный для американской публики стереотип русского...
slavayninтак у гигемона уровень моска ребёнка)