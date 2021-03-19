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Эксперты предупредили об опасности WhatsApp

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Изменения в политике конфиденциальности WhatsApp увеличивают риск слежки американских спецслужб за пользователями, говорится в исследовании Научно-технического центра «Главный радиочастотный центр».

Эксперты напомнили, что WhatsApp, Facebook и Instagram подчиняются законам США, где компании обязаны предоставлять спецслужбам соответствующий доступ и ключи шифрования.

«Имея столь широкие полномочия и значительные материально-технические ресурсы, американские спецслужбы могут осуществлять тотальный государственный шпионаж не только за своими гражданами, но и за миллионами пользователей по всему миру», — приводит РИА Новости мнение авторов исследования.

Новая политика приватности также позволяет манипулировать мнением пользователей. Ключевой риск в данной ситуации — возможность оператора «склеить» аккаунты пользователя в WhatsApp с его страницами в Facebook и Instagram, который также принадлежит Facebook, говорится в исследовании. 

Полученный уникальный профиль с большим количеством характеристик, как считают эксперты, позволит искусственному интеллекту просчитывать поведение пользователя и даже программировать его, воздействуя на присущие ему «триггеры».

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Топ комментариев

Toosh

Скажите мне пожалуйста, где эта Россия находится!? Ну, в которой все счастливы, просто я походу нахожусь...

Гроза10

Похоже эти оставшиеся 20% - 90% россиян. А опрос в госдуме проводился.

лачинов

Какой молодец однако. Не сколько не приврав сохранил привычный для американской публики стереотип русского...

slavaynin

так у гигемона уровень моска ребёнка)
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