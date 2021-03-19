Тимати введет новое правило в шоу «Холостяк»

Второй выпуск шоу «Холостяк» разоблачит некоторых участниц и откроет тайну присутствия на проекте Егора Крида. Также главный герой изменит правила реалити, сообщила пресс-служба ТНТ.

Первая серия «Холостяка» завершилась большой интригой для участниц и оборвалась на вопросе: зачем Тимур Юнусов пригласил на проект второго холостяка Егора Крида? Реакции девушек на его появление были неоднозначными. Одни были шокированы происходящим, другие заметно проявили интерес, а с кем-то Егор уже был знаком до встречи на шоу.

Крид лично познакомится с каждой участницей и поможет Тимати составить мнение о девушках. Во время общения тет-а-тет выяснится, кто пришел на шоу за гонорар или ради хайпа. Выпуск не обойдется без женских слез и первых столкновений между девушками.

В финале выпуска состоится традиционная церемония роз, которую придется покинуть кому-то из участниц. Также в финале Тимур Юнусов объявит о новом правиле шоу.