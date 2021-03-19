Байден назвал Камалу Харрис президентом США

Президент США Джо Байден во время публичного выступления назвал главой государства вице-президента Камалу Харрис.

«Когда президент Харрис и я…», — приводит РИА Новости слова главы Белого дома, сказанные им в ходе выступления об успехах вакцинации. Подобные оговорки Байден допускал и ранее. Эксперты вновь заговорили о дееспособности действующего президента США.

В сентябре, еще до победы на выборах сама Харрис, озвучивая планы будущей администрации президента США в случае победы Байдена, оговорилась, назвав ее «администрацией Харрис».

В случае если 78-летний Байден досрочно прекратит свои полномочия в качестве президента по истечении двух и более лет, пост главы государства займет вице-президент, гласит конституция США.