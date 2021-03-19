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Ураганную бредовость Снайдера нашли в новой «Лиге справедливости»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма

Критики оценили режиссерскую версию «Лиги справедливости» и нашли в фильме главное — почерка Зака Снайдера.

Премьера фильма «Лига справедливости Зака Снайдера» состоялась в Сети 18 марта на «Кинопоиске HD». Поклонники очень ждали режиссерскую версию после «Лиги», которую начал снимать Снайдер, но закончил другой режиссер Джосс Уидон. Тот фильм вышел в 2017 году и разочаровал зрителей.

По сюжету, вдохновившись самопожертвованием Супермена, Брюс Уэйн вновь обретает веру в человечество. Он заручается поддержкой новой союзницы Дианы Принс, чтобы сразиться с ещё более могущественным противником. Бэтмен и Чудо-женщина набирают команду сверхлюдей для борьбы с пробудившейся угрозой.

Новая «Лига справедливости» или, как ее неформально называют, «Снайдеркат» получила противоречивые отзывы критиков. Отмечается, что повествование получилось фрагментарным, а действие — затянутым. Тем не менее Снайдеру удалось более детально проработать образы персонажей и воссоздать мрачную атмосферу с нотками безумия.

Фильм понравится тем, кто его ждал. Но другие зрители, даже из числа любителей комиксов, могут не понять ленту до конца, считает редактор сайта RogerEbert.com Мэтт Золлер Зейтц. Он утверждает, что «Снайдеркат» превосходит версию 2017 года во всех отношениях: картине Уидона, по его словам, «не хватило той ураганной бредовости, которой известен Снайдер».

Среди негативных оценок — затянутость картины. «На всё уходит целая вечность, чтобы в итоге закончиться ничем», — пишет критик из Entertainment Weekly Даррен Фрэнич.

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