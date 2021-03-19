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УАЗ выпустит экономичный «Патриот»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © УАЗ

Битопливная версия внедорожника УАЗ «Патриот», которая будет работать как на бензине, так и на метане, скоро выйдет на рынок, сообщила пресс-служба завода.

«Патриот» с битопливным двигателем был испытан еще в 2016 году, но метановая версия была сертифицирована только через четыре года. Старт приема заявок на модель скоро начнется, пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу УАЗ.

Patriot CNG укомплектован 2,7-литровым двигателем ЗМЗ-409051, который работает как на бензине, так и на компримированном природном газе (метане), причем мощность агрегата была снижена с 150 до 128 лошадиных сил, а крутящий момент — с 235 до 196 Нм.

Метановый «Патриот» в 2016 году оказался на 24% экономичнее стандартного. Такого показателя удалось достичь за счет меньшей стоимости топлива. Пробег внедорожника на газе при полной заправке трех баллонов (165 литров) составил 250 километров. В настоящее время средняя стоимость метана составляет 19,48 рубля за один кубометр.

В линейке завода уже есть битопливные «Пикапы», которые работают на бензине и пропан-бутановой смеси.

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Топ комментариев

Toosh

Скажите мне пожалуйста, где эта Россия находится!? Ну, в которой все счастливы, просто я походу нахожусь...

Гроза10

Похоже эти оставшиеся 20% - 90% россиян. А опрос в госдуме проводился.

лачинов

Какой молодец однако. Не сколько не приврав сохранил привычный для американской публики стереотип русского...

slavaynin

так у гигемона уровень моска ребёнка)
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