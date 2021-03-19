УАЗ выпустит экономичный «Патриот»

Битопливная версия внедорожника УАЗ «Патриот», которая будет работать как на бензине, так и на метане, скоро выйдет на рынок, сообщила пресс-служба завода.

«Патриот» с битопливным двигателем был испытан еще в 2016 году, но метановая версия была сертифицирована только через четыре года. Старт приема заявок на модель скоро начнется, пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу УАЗ.

Patriot CNG укомплектован 2,7-литровым двигателем ЗМЗ-409051, который работает как на бензине, так и на компримированном природном газе (метане), причем мощность агрегата была снижена с 150 до 128 лошадиных сил, а крутящий момент — с 235 до 196 Нм.

Метановый «Патриот» в 2016 году оказался на 24% экономичнее стандартного. Такого показателя удалось достичь за счет меньшей стоимости топлива. Пробег внедорожника на газе при полной заправке трех баллонов (165 литров) составил 250 километров. В настоящее время средняя стоимость метана составляет 19,48 рубля за один кубометр.

В линейке завода уже есть битопливные «Пикапы», которые работают на бензине и пропан-бутановой смеси.