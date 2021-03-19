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Новосибирские ученые адаптируют полезную добавку для космонавтов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © НГТУ

Сотрудники НГТУ займутся адаптацией «приправы» для космонавтов, разработанной учеными ИХТТМ СО РАН, она полезна для костей, сообщает пресс-служба вуза.

У покорителей космоса существует очень серьезная проблема — потеря костной ткани и атрофия мышц. Несколько лет назад специалисты ИХТТМ СО РАН решали аналогичную проблему для животноводства: цыпленок на современной птицефабрике быстро набирает вес, а связки и кости окрепнуть не успевают.

«Действующим началом препарата являются биологически активные хелатированные формы диоксида кремния. Добавка успешно справилась с задачей сохранения поголовья. У птиц было отмечено ускорение роста хрящевой и костной ткани, — рассказал разработчик Алексей Бычков.

Для «космической» добавки усовершенствовали технологию и компоненты. В итоге в состав вошли рисовая лузга, зеленый чай и витамин D. Комплекс готовы испытать на грызунах, причем в подопытные будут взяты животные с истощением костной ткани и с костными травмами.

Не менее важный вопрос — как ввести полезный порошок в рацион, не изменяя вкуса продуктов — будут решать на кафедре технологии и организации пищевых производств НГТУ.

Ученым НГТУ предстоит замаскировать добавку и минимизировать терпкий вкус зеленого чая. Работа начнется после завершения испытаний на грызунах. Когда все испытания и эксперименты завершатся, можно будет приступать к производству «умной» еды и включать ее в меню космонавтов.

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