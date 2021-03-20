Редкое употребление «живого» йогрута признали бесполезным

Кисломолочные продукты можно назвать пищей близкой к идеалу. Но для того, чтобы они принесли пользу употреблять их от случая к случаю нельзя, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Бурятии.

У свежего молока есть серьезный недостаток — не все его хорошо переносят. Более 50% взрослых плохо усваивают молоко — в кишечнике не хватает фермента, расщепляющего молочный сахар (лактозу).

У кисломолочных продуктов нет такого недостатка. Содержащиеся в них молочнокислые микроорганизмы расщепляют лактозу — и благодаря этому продукт усваиваются даже теми, кто не переносит молоко.

Но наибольшую пользу кисломолочные продукты приносят, если их употреблять правильно. Особенно это касается специальных пробиотических («живых») продуктов, обогащенных бифидобактериями.

Пробиотические продукты эффективны только при регулярном употреблении — недостаточно пить «живой» йогурт от случая к случаю. Эффект наступает не сразу, а через две-три недели, скорость зависит от типа молочнокислых организмов: продукты с бифидобактериями действуют быстрее, а с лактобациллами — медленнее.

Чтобы «живой» продукт действовал эффективнее, не нужно запивать им пищу — принимайте на ночь или спустя не менее двух часов после еды.