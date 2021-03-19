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Facebook запустит детский Instagram

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Крупнейшая в мире соцсеть Facebook создаст для детей младше 13 лет отдельный Instagram с технологией родительского контроля.

«Мы планируем привнести в Instagram систему, контролируемую родителями, чтобы дети могли поддерживать связь с друзьями, открывать для себя новые увлечения, интересы и многое другое», — цитирует РИА Новости представителя Facebook Джо Осборна.

Аналогичная технология есть и в самом Facebook — Messenger Kids. Это версия основного приложения для обмена сообщениями в соцсети, но для подростков. Там есть возможности родительского контроля.

Сейчас правила Instagram предусматривают ограничения по возрасту — пользователь должен быть старше 13 лет.

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