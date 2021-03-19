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США потребовали свернуть все работы по «Северному потоку — 2»

Источник:
ТАСС
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Фото: © Nord Stream AG

Соединенные Штаты предостерегают участников проекта «Северный поток – 2» от продолжения работ по строительству газопровода — все попытки достроить его фиксируются, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Проект предполагает строительство газопровода от побережья России до Германии. Против выступают США, продвигающие в Европу свой сжиженный природный газ, а также Польша и Украина. Проект закончен уже более, чем на 90%.

«"Северный поток — 2" — плохая сделка как для Германии и Украины, так и для наших союзников и партнеров в странах Центральной и Восточной Европы», — приводит ТАСС заявление Блинкена.

Он добавил, что строящийся газопровод — «геополитический проект России, направленным на разделение Европы и ослабление европейской энергетической безопасности».

Госдеп фиксирует все попытки достроить газопровод. «Любая компания, вовлеченная в проект "Северный поток — 2", рискует быть подвергнутой санкциям США и должна немедленно свернуть работы над газопроводом», — заключил Блинкен.

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Топ комментариев

Toosh

Скажите мне пожалуйста, где эта Россия находится!? Ну, в которой все счастливы, просто я походу нахожусь...

Гроза10

Похоже эти оставшиеся 20% - 90% россиян. А опрос в госдуме проводился.

лачинов

Какой молодец однако. Не сколько не приврав сохранил привычный для американской публики стереотип русского...

slavaynin

так у гигемона уровень моска ребёнка)
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