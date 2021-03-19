США потребовали свернуть все работы по «Северному потоку — 2»

Соединенные Штаты предостерегают участников проекта «Северный поток – 2» от продолжения работ по строительству газопровода — все попытки достроить его фиксируются, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Проект предполагает строительство газопровода от побережья России до Германии. Против выступают США, продвигающие в Европу свой сжиженный природный газ, а также Польша и Украина. Проект закончен уже более, чем на 90%.

«"Северный поток — 2" — плохая сделка как для Германии и Украины, так и для наших союзников и партнеров в странах Центральной и Восточной Европы», — приводит ТАСС заявление Блинкена.

Он добавил, что строящийся газопровод — «геополитический проект России, направленным на разделение Европы и ослабление европейской энергетической безопасности».

Госдеп фиксирует все попытки достроить газопровод. «Любая компания, вовлеченная в проект "Северный поток — 2", рискует быть подвергнутой санкциям США и должна немедленно свернуть работы над газопроводом», — заключил Блинкен.