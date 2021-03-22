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Вакансия IT-агронома вошла в топ самых дорогих в Омске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Работодатели в России в марте на размещали на 12% больше вакансий, чем в доковидные времена. В Омске самыми высокооплачиваемыми профессиями стали Java developer и полевой эксперт, сообщила Sibnet.ru пресс-служба онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob.

Самой «дорогой» вакансией в Омске стал Java developer. Работодатель обещает специалисту зарплату до 160 тысяч рублей в месяц. Кандидат должен уметь программировать на языке Java , иметь опыт работы с реляционными базами данных (PostgreSQL, MySQL) и другое.

До 100 тысяч рублей готовы предложить полевому эксперту. IT-компания, разместившая вакансию, разрабатывает программные решения для сельского хозяйства. Специалист должен будет консультировать клиентов по актуальным цифровым решениям, стоимости ПО и услуг, а также обеспечивать техподдержку клиентов в поле.

У претендента должно быть высшее агрономическое образование, права категории «В», практический опыт работы агрономом в хозяйстве или работа в НИИ или университете и опыт продаж в сфере сельского хозяйства.

В топ-5 высокооплачиваемый вакансий Омска в марте также вошли: начальник отдела кадров строительной организации, работающий вахтовым методом; руководитель направления инженерной поддержки отдела эксплуатации и специалист по аналитике и ценообразованию.

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