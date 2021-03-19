Плюсовые температуры ожидаются в выходные в Новосибирске

Мокрый снег и потепление до 4 градусов тепла придет в Новосибирск в выходные, сообщила Sibnet.ru начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«В южной части циклона окажется Новосибирск. С выносом тепла с южных районов Казахстана и Средней Азии дневные температуры будут повышаться до оттепели 20 и 21 марта. 22 марта окажемся в тылу холодного фронта, немножко похолодает. Но в целом первая пятидневка третьей декады марта будет теплой, начнет таять снег», — сказала синоптик.

По ее словам, 20 марта ожидается погода без осадков, ночью температура 7- 9 градусов мороза, днем 2-4 градуса тепла. 21 марта ожидается мокрый снег. Ночью от ноля до минус 2 градусов, днем воздух прогреется до 1-3 градусов тепла. 22 марта в Новосибирске пройдет мокрый снег, ночью будет 3-5 градусов мороза, днем ожидается около ноля градусов.